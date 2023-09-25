الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدى فتحى يسجل ويقود الوكرة للفوز على المرخية بثلاثية في الدوري القطري

حمدي فتحي سجل أول
حمدي فتحي سجل أول هدفه له مع الوكرة

نجح حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي السابق في تسجيل أول أهدافه بقميص الوكرة؛ ليساهم في انتصار فريقه على المرخية بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر.

وكان الدولي المصري قد تمكن من تسجيل هدفًا وصناعة آخر كما تم إلغاء هدفًا له في المباراة التي شارك فيها من البداية.

وسجل حمدي فتحي هدفصا في بداية المباراة وتحديدا في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعاد حمدي فتحي مجددا ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك لكن تم إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة.

وأهدر الجزائري محمد بن يطو ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لصالح فريق الوكرة بعد تصدي الحارس لؤي شريف.

ونجح جايسون دالا في تسجيل الهدف الثاني لصالح الوكرة من مجهود فردي رائع بعد التوغل من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 88 من عمر المباراة، تمكن يوسف الخطيب من تسجيل الهدف الثالث لصالح فريق الوكرة حيث استغل حمدي فتحي خطأ الحارس في عدم الإمساك بالكرة وأرسل تمريرة للخطيب الذي سجل بطريقة رائعة في الشباك.

ورفع فريق الوكرة رصيده عند 8 نقاط في المركز الرابع من 4 مباريات بينما تذيل المرخية الترتيب في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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الغرافة يفوز على الدحيل ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم في الدوري القطري

حافظ فريق الغرافة على سجله خاليا من الهزائم في الدوري القطري لكرة القدم عقب فوزه على الدحيل 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل معيذر مع الشمال 2/2 وفوز الوكرة على المرخية 3 / صفر.

وأنهى الدحيل الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه محمد مونتاري في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، تمكن الغرافة من تسجيل هدف التعادل عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 47.

وتلقى الدحيل ضربة موجعة في الدقيقة 65 بعد طرد روبين سيميدو، ليستغل الغرافة النقص العددي في صفوف منافسه، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 76 عن طريق يوهان بولي.

ورغم النقص العددي تمكن الدحيل من تسجيل هدف التعادل عن طريق المعز علي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، إلا أن ياسين براهيمي سجل الهدف الثاني له والثالث للغرافة في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الغرافة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد الدحيل عند سبع نقاط في المركز الخامس.

بهذا الفوز حافظ الغرافة على سجله خاليا من الهزائم، محققا انتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة.

في المقابل، تلقى الدحيل أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

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