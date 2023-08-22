الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام نافباخور بدوري أبطال آسيا

حمدي فتحي
حمدي فتحي

يتواجد حمدي فتحي في صفوف الوكرة القطري أساسيًا في تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نافباخور الأوزبكي بعد قليل في الدور المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويلتقي فريق الوكرة نظيره فريق نافباخور نامانجان من أوزبكستان، ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة بالعاصمة القطرية الدوحة. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورتس المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك حمدي فتحي أساسيًا منذ انتقاله هذا الصيف للنادي القطري من صفوف الأهلي لمدة 4 سنوات.

حمدى فتحى الوكرة الوكرة القطري نافباخور دوري أبطال آسيا

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