الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حرب الاستنزاف".. لماذا رفضت أمريكا إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر؟

حرب الاستنزاف
حرب الاستنزاف"

قالت الدكتورة إنجي محمد جنيدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إدانة العدوان الإسرائيلي على مصر، لأنها كانت تعمل على تعظيم المكاسب الإسرائيلية، والتي ظهرت جليًا لأن إسرائيل خرجت من الحرب 3 أضعاف مساحتها، وهو ما اعتبرته عامل أمان لها.

وأشار الدكتور فريد فطين أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، خلال الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، الذي أذاعته قناة "الوثائقية"، إلى أن الاتحاد السوفيتي، رأى ضرورة إرسال من يمثلها، ومثلها رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي أنذاك "أليكسي كوسيجين"، وكان اتفق أن يذهب ويقابل الرئيس الأمريكي ليندون جونسون، وما كان من الرئيس جونسون غير أنه أعلن مباديء خمسة يضعها أمام رئيس وزراء الاتحاد السوفيتي

 

الرئيس الأمريكي والمباديء الخمس

وأوضحت الدكتورة إنجي محمد جنيدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن المباديء الخمسة تهم إسرائيل فقط، ومنها حرية الملاحة، وأن تمر إسرائيل في مضيق تيران، بينما مصر والعرب ربطوا مرور إسرائيل في قناة السويس بحل قضية اللاجئين، وفقًا لتصريح الدكتور فريد فطين أستاذ التاريخ. 

ولفتت الدكتورة إنجي محمد جنيدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إلى أن إسرائيل ترغب في الاعتراف العربي بوجودها في الشرق الأوسط، والمبادئ الخمسة لم تضف لمصر أي شئ كانت موجهة لمصلحة إسرائيل، ورأت مصر أنها لن تأخذ أي شبر من أراضيها إن لم تكن قوية عسكريًا.

بينما أوضح خالد سعيد، الباحث في الشئون الإسرائيلية والتاريخ العبري، أن الولايات المتحدة ترى إسرائيل ابن بكر لها، كلاهما مجتمع من المهاجرين، وهناك توافق ثقافي واقتصادي ومجتمعي، وكانت أولى الدول التي اعترفت بإسرائيل.

حرب الإستنزاف الولايات المتحدة الامريكية العدوان الإسرائيلى الاتحاد السوفيتي المباديء الخمس

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