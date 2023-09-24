اللجنة العليا للطوارئ بليبيا: 16 بلدية و488 مدرسة تأثروا من العاصفة دانيال

قال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ في ليبيا، محمد الجارح، إن البلديات المتاثرة من العاصفة دانيال، أثرت على 16 بلدية، و 488 مدرسة، والمتضرر منها بشكل كامل عدد 22 مدرسة، و43 مدرسة متضررة بشكل جزئي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أن اللجنة العليا للطوارئ اتخذت عدة إجراءات لتسهيل عمليات التسجيل بالمدارس من المناطق المتضررة بمدارس أخرى.

محاولة تقسيم الفترات المدرسية

وأكد أن هناك محاولة لتقسيم الفترات المدرسية لإتاحة الفرص التعليمية لكل الطلبة والتعامل مع مسألة الازدحام وهناك توجيه لتقليص عدد الساعات الدراسية.