الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تخلى العالم عن الاعتماد على الطاقات المتجددة؟.. خبيرة قطاع طاقة توضح

الطاقة
الطاقة

علقت كارول نخلة خبيرة قطاع الطاقة، على العودة للعالم لاستخدام الوقود الأحفوري، قائلة: "العالم لم يتخل عن استهلاك الوقود الأحفوري".

وقالت خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن العالم استهلك بنحو 83% من الوقود الأحفوري، فكيف لنا العودة للوقود الأحفوري في الوقت الذي لم تتخل فيه بعض الدول خاصة أوروبا عنه.

الدول الأوروبية أعادوا النظر بشأن الاعتماد على الطاقة المتجددة

وأضافت: "الدول الأوروبية أعادوا النظر والترتيبات بشأن استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة، لأن الأخيرة تكلفتها عالية علاوة على عدم جاهزية الأفراد لتحمل تلك التكلفة لاستخدام الطاقة المتجددة النظيفة".

وأكدت نخلة أن الوقود الأحفوري متوفر بكميات كبيرة، وأرخص من الطاقة المتجددة لعديد من المستخدمين للطاقة حول العالم، مشيرة إلى أن الأهداف التي تم وضعها في التخلي عن الوقود الأحفوري غير واقعية.

وتابعت كارول نخلة خبيرة قطاع الطاقة، أن الأهداف التي تتعلق بالمناخ والطاقة ترتبط بشكل كبير بسياسات الحكومات، حول العالم والوضع الاقتصادي لكل دول العالم.

الطاقة الوقود الآحفوري المناخ المناخ والطاقة الطافة المتجددة

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