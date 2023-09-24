ينذر بمزيد من التصعيد..الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنون المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم الأحد، الانتهاكات التي نفذها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقابر الإسلامية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، اليوم، أن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرتها، وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم، وفي محيطه، وفي المقابر الإسلامية المجاورة له، والتي تعد وقفا إسلاميا، هو خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

الخارجية الأردنية تطالب إسرائيل بالكف عن الانتهاكات المستمرة

وأكدت الخارجية الأردنية أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات، بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، ينذر بالمزيد من التصعيد، ويمثل اتجاها خطيرا يجب وقفه فورًا.

وطالب المجالي إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، مجددا التأكيد أن المسجد الأقصي، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وحذر المجالي من استمرار هذه الانتهاكات، مشددًا على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كافة، وتنظيم الدخول إليه.

استشهاد شابين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم نور الشمس

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد فلسطينيان، فجر الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس معززة بعشرات الآليات العسكرية والجرافات، وقامت بتجريف الحواجز والطرقات على مدخل المخيم، وفرضت حصارًا مشددًا عليه.