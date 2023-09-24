استعدادًا لعرضه.. وضع اللمسات الأخيرة على "نصي التاني"

انتهى الفنان علي ربيع من تصوير مشاهد مسلسله الجديد “نصي التاني” المكون من 10 حلقات، والمقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ويعكف المخرج عمرو صلاح على وضع اللمسات الأخيرة للاطمئنان على مرحلة مونتاج المسلسل، استعدادا لعرض العمل بنهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 28 سبتمبر وظهر علي ربي برفقة المخرج من داخل كواليس تصوير أحد مشاهد المسلسل، وشارك الصورة عبر انستجرام مسترجعًا ذكريات تصوير المسلسل.

ومسلسل نصي الثاني يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية، من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.