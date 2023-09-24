الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني يشارك في اجتماع الشركاء لمراجعة تقدم برنامج الدراسات العليا

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

شارك أعضاء المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع الشركاء المعني بمتابعة أحدث مستجدات برنامج الدراسات العليا والماجستير لعلم الصيدلة الجيني والطب الشخصي.

وقد انعقد الاجتماع في معهد الصيدلة التجريبية والسريرية ومستشفى جامعة شليسفيغ هولشتاين - بالحرم الجامعي كيل في ألمانيا، ويهدف البرنامج إلى تطوير المحتوى العلمي لكل من درجتي الدبلوم والماجستير في مجال الصيدلة الجيني والطب الشخصي وهما من بين الدرجات الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تحويل هذا المحتوى إلى محتوى إلكتروني تفاعلي.

هذا ويعد برنامج الدراسات العليا والماجستير لعلم الصيدلة الجيني والطب الشخصي هو أحد المشروعات المُمولة من قبل الاتحاد الأوروبي لرفع القدرات ونقل الخبرات في مجال التعليم العالي، ويشارك فيه ثلاثة عشر جهة أكاديمية وغير أكاديمية من مصر ولبنان وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا واليونان.

كما يعمل فريق عمل المركز على تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس في إنتاج المحتوى الإلكتروني التفاعلي، والإشراف على عملية إنتاج المحتوى الإلكتروني وتطويرها وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية في هذا المجال.

وتعكس هذه المشروعات التوافق مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة في المجال الطبي والبحث العلمي، إذ تسعى الدولة إلى توفير الوصول الإلكتروني للمحتوى العلمي للصيادلة والأطباء في مصر وخارجها.

وجدير بالذكر أن المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني تأسس في عام 2004 بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "سيسكو". ويُعد المركز مؤسسة رائدة في مجال التعلم الإلكتروني، ويتمتع بسجلٍ حافلٍ وخبرة واسعة في تقديم أحدث الدورات في مجال التعلّم الإلكتروني وإنتاج المحتوى الإلكتروني.

المركز التنافسي للتعلم الإلكتروني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماع برنامج الدراسات العليا الماجستير

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