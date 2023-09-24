الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى وفاته.. كيف رأى "إدوارد سعيد" نجيب محفوظ وتحية كاريوكا في مقالاته؟

إدوارد سعيد
إدوارد سعيد

إدوارد وديع سعيد (1 نوفمبر 1935 - 25 سبتمبر 2003 نيويورك) أحد المُنظريين الأدبيين الذين لاقت أعمالهم رواجاً كبيراً في الأوساط الثقافية الغربية ومنها إلى العربية عقب ترجمتها؛ مثل "تمثلات المثقف، الاستشراق، الثقافة والإمبريالية"؛ وغيرها من الأعمال.

المفكر الإنساني الكوني: إدوارد سعيد- بقلم: د. سعاد العنزي • مجلة حكمة
إدوارد وديع سعيد 

ويبقى وجه إدوارد سعيد الموسيقي في الظل رغم مؤلفاته التي تحدث فيها عن الفنون والموسيقي منها كتابه الشهير "متتاليات موسيقية"؛ ولعل هذا الكتاب الذى نشر عام 1991 في جامعة كولومبيا كان بوابته للولوج إلى عالم تحية كاريوكا الراقصة الشهيرة التي أعتبرها إدوارد سعيد وريقة بديعة مصابني.

تحية كاريوكا أروع راقصة شرقية في كل الأزمان

علاقة إدوارد سعيد بالراقصة تحية كاريوكا تمثلت في مقال شهير له نشرته مجلة "الآداب" بعنوان "تحية إلي تحية" نشر بتاريخ 1 يونيو 1991 قال فيه:"أعتقد ان تحية كاريوكا أروع راقصة شرقية في كل الأزمان. وبالرغم من أنها اليوم قد صارت في الخامسة والسبعين من عمرها وتعيش في القاهرة: فإنها لا تزال فاعلة في حقلي التمثيل والتحريض السياسي".

إدوارد سعيد وتحية كاريوكا: عن راقصة تقدمية ومهيبة في «كازينو بديعة»
تحية كاريوكا وإدوارد وديع سعيد 

ويسرد سعيد أول مرة شاهد فيها عن قرب تحية كاريوكا كانت عام 1950 مع ثلاثة من أصدقائه ذهبوا لمشاهدتها في "كازينو بديعة الصيفي" ومن هنا بدأ "سعيد" تتبع تحية كاريوكا حتي التقي بها عام 1989 وسألها عن عدد الأفلام التي شاركت فيها والتي تجاوزت 200 فيلماً".

أعمال نجيب محفوظ "قاهرية" بكل ما في الكلمة من معني

وعن نجيب محفوظ يري إدوارد سعيد في مقال شهير نشره بإحدي المجلات عقب حصول الأول على جائزة نوبل في الآداب، إن أعمال نجيب محفوظ ليست مشهورة في العالم العربي بسبب المدة الطويلة التي قضاها في الكتابة فحسب، بل لأن عمله مصري "وقاهري" بكل ما في الكلمة من معني، كما لو كان هذا العمل مستمداً من رؤية مكانية وخيالية لمجتمع فريد في الشرق الأوسط.

نجيب محفوظ.. وسيرة «الرواية المحرَّمة»
نجيب محفوظ
إدوارد وديع سعيد الأوساط الثقافية الغربية الثقافة والإمبريالية تحية كاريوكا نجيب محفوظ

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