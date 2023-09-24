الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسلة القاهرة الإخبارية: إغلاقات كاملة لمدينة القدس بعد قليل

القدس
القدس

أكدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 673 مستوطنًا اقتحموا ساحات الأقصى منذ بداية اليوم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حكومة الاحتلال دفعت بـ5 آلاف شرطي في محيط الأقصى.

وأشارت أبوشمسية إلى أنه ستبدأ بعد قليل إغلاقات كاملة لمدينة القدس.

وفي وقت سابق، أوضحت أن هناك محاولة من جماعات الهيكل المزعوم لتغيير الوضع التاريخي القائم، متمثلة في السماح للمستوطنين بالصلاة داخل باحات المسجد الأقصى، وهذا مغاير للوضع التاريخي القائم.

القاهرة الإخبارية القدس اشتباكات قوات الاحتلال فلسطين ساحات القدس

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