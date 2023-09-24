الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء العمل في مشروع إنشاء ورفع كفاءة طريق بورسعيد - المنزلة

اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان،

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن بدء العمل في مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد - المنزلة من كمين كوبري شادر عزام، حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد  بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب بورسعيد، تحت اشراف الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد)، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد.

أعمال إنشاء وتطوير الطريق

وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

ووجَّه محافظ بورسعيد، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وإنشاء ورصف مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق بورسعيد - المنزلة من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد،  وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.

بورسعيد محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد المطرية تطوير طريق

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