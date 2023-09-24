سر رفض كولر لرحيل كريستو للترجى فى الصيف

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، التفريط في التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول بالنادي إلي الترجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي أوشكت على الانتهاء في تونس.

وكشف مصدر مسئول أن بعض وكلاء اللاعبين تحدثوا مع كريستو لبحث إمكانية رحيله عن القلعة الحمراء، لكنه طلب الحصول على موافقة إدارة الأهلي والجهاز الفني بشأن رحيله.

وأضاف المصدر أن كولر رفض رحيل أي لاعب بسبب مشاركة الفريق في أكثر من بطولة، سواء محلية أو قارية، ويحتاج إلي كل اللاعبين بجانب قناعته بإمكانات كريستو الفنية وأنه لاعب سيكون له دور مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني طلب من اللاعب ضرورة التركيز في التدريبات مع الفريق والابتعاد عن وكلاء اللاعبين ولا يشغل باله في الرحيل.

الأهلى يختتم تدريباته لمباراة سانت جورج الإثيوبي

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اختتم تدريباته مساء أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو لعرض بعض التفاصيل الفنية على اللاعبين قبل مواجهة بطل إثيوبيا.

واجتمع كولر باللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة، والجهاز الفني، للحديث عن مواجهة سانت جورج الإثيوبي، وأهمية انطلاقة الفريق في دوري الأبطال، باعتبار الأهلي حامل اللقب.

واستهل اللاعبون فقرات المران بقراءة الفاتحة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة.

واختتم كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بأربعة فرق وظهر خلالها حماس وتركيز بين الجميع.

من جانبه استقر كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء أمام سان جورج الإثيوبي والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه الرباعي محمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وعلي معلول وفي وسط الملعب مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو وفي خط الهجوم محمود كهربا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة.