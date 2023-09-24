الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة.. أبرزها اجتماع الرئيس السيسي بـ نيفين الكيلاني

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

يُسلط الحصاد الأسبوعي لـ وزارة الثقافة، الضوء على بعض الجهود المبذولة لنشر الفكر والإبداع والمعرفة بين أبناء الوطن، إلى جانب إلقاء الضوء على جهود تأكيد ريادة قوة مصر الناعمة والتي جاءت كالتالي:

• وزيرتا الثقافة والتضامن الاجتماعي تشهدان افتتاح فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة  "أولادنا"


شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، افتتاح فعاليات الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة  "أولادنا"، والذي تُقام فعالياته برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "الحياة حلوة"، وتُقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني.

 

• وزيرة الثقافة تفتتح معرض "سكتش"


في بداية الموسم الفني الجديد لقاعة "أُفق" بمتحف "محمود خليل وحرمه"، افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، معرِض "سكتش"، الذي يُنظمه قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك في بداية الموسم الفني الجديد لقاعة "أُفق" بمتحف "محمد محمود خليل وحرمه"، ويستمر حتى 20 أكتوبر المُقبل.

 

• احتفاءً بالعيد القومي لمحافظة البحيرة 
وزيرة الثقافة تفتتح قصر ثقافة أبو المطامير وتُعلن إطلاق اسم الفنان محمود الجندي على قاعة المسرح 

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قصر ثقافة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر.

 

• الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة الثقافة ووزير المالية لبحث الموقف التنفيذي لمدينة الثقافة والفنون ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

 

• خالد جلال يعقد اجتماعا مع مديري فرق "بيت المسرح" لمناقشة خطة ٢٠٢٤

في إطار استعدادات البيت الفني للمسرح، للإعلان عن خطة العام المقبل، عقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، اجتماعا ، مع جميع مديري فرق البيت الفني للمسرح ومديري الإدارات ذات الصلة، لمناقشة خطة البيت الفني للمسرح لعام ٢٠٢٤، بالإضافة الى مناقشة ما تم إنجازه من خطة ٢٠٢٣، والعروض المرتقبة حتى نهاية العام الجاري .

 

• رئيس أكاديمية الفنون تفتتح الدورة ٣٩ من مهرجان المسرح العربي


شهدت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي في دورته الـ39 والتى تحمل اسم الدكتور أشرف زكى.

والجدير بالذكر أن المعهد العالى للفنون المسرح يحتفل هذا العام بمرور ما يقرب من 40 عاما منذ أن قام الدكتور الراحل فوزى فهمى بإطلاقه.

• دار الكتب والوثائق تختتم مؤتمر تحقيق التراث وتعلن التوصيات 

اختتمت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمركز تحقيق التراث، وأعلن التوصيات الدكتور أيمن فؤاد السيد رئيس المؤتمر في حضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية بالدار.

 

• انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الخاص بالتقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، أقامت مؤسسة الفكر العربي بالشراكة مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي فعاليات الملتقى الثقافي الخاص بإطلاق التقرير العربي الثاني عشر للتنمية الثقافية "الفكر العربي في عقدين "2000- 2020"، ومناقشة المحورين السياسي والاجتماعي بالتقرير، بمشاركة عدد كبير من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال.

الحصاد الأسبوعي لوزارة الثقافة وزارة الثقافة قوة مصر الناعمة الفنان محمود الجندي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الرئيس السيسي

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