وفد رسمى يستقبل عبداللطيف منيع صاحب برونزية بطولة العالم للمصارعة

أناب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفدًا رسميًا من الوزارة لاستقبال المصارع عبداللطيف منيع، عقب عودته من دولة صربية، وحصوله على الميدالية البرونزية ببطولة العالم للمصارعة للكبار وحجز بطاقة التأهل لأوليمبياد باريس ٢٠٢٤.

ضم الوفد، الذي استقبل عبداللطيف منيع بمطار القاهرة الدولي، الدكتور عبدالأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة، والدكتور ماهر الغريب، مدير عام الإدارة العامة للحافز وتكريم الموهوبين.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للبطل المصري عبداللطيف منيع ومجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة على هذا الإنجاز الجديد، الذي يضاف لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الفترة الحالية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده بالدعم والمساندة للمصارع المصري عبداللطيف منيع، في ضوء سياسة الوزارة نحو دعم جميع الأبطال الرياضيين من لاعبي ولاعبات المنتخبات المصرية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

يأتي ذلك في إطار الدعم المعنوي وتقديرًا لأبطال مصر الرياضيين الذين يرفعون علم البلاد في مختلف المحافل، ويصنعون الإنجازات الرياضية خلال مشاركتهم في جميع البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وتواصل وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية، تنفيذ فعاليات برنامج التطوع الدولي بالقاهرة، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الثقافية والكشفية والتطوعية المختلفة والمتنوعة.

ويستمر البرنامج خلال الفترة من ١٦ سبتمبر- ١٦ أكتوبر المقبل، بمركز شباب روض الفرج، بمشاركة ١٧ متطوعًا ومتطوعة من دولتي ألمانيا والبرتغال.

وشملت الفعاليات تنظيم زيارة لنادي الكشافة البحرية بالقاهرة، للتعرف على الأنشطة والبرامج التي يقوم بها النادي، والمشاركة في ممارسة عدد من تلك الأنشطة.