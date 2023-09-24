1500 جنيه مكافأة لجميع العاملين فى جامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، قرارًا بصرف مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين الثابتين، والمتعاقدين، والمؤقتين بالمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك لجهودهم المبذولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024/2023، والحفاظ على حسن سير العمل، والقضاء على المعوقات.

منصور: صرف مكافأة تيسيرًا على العاملين

وأوضح رئيس الجامعة أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

رئيس جامعة بني سويف: فوز طلاب علوم الملاحة بالمركز الثاني بأسبوع شباب الجامعات

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فوز طلاب علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالمركز الثاني بأسبوع شباب الجامعات على مستوى الجامعات المصرية فى دورى المعلومات النشاط العلمى، والذي نظمته جامعة حلوان في الفترة من 8 إلى 14 من سبتمبر الجاري.

رئيس جامعة بني سويف يقدم التهنئة للطلاب

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلبة الفائزين في فعاليات هذا الأسبوع، وتمثيلهم الجامعة بشكل مشرف، وظهورهم بمظهر متميز وأداء قوي، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية بمجالات الأنشطة المتنوعة فى أسبوع شباب الجامعات المصرية، الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب المختلفة التي يمتلكها الطلاب وتنميتها.

عميد الكلية يعلن عن فخره واعتزازه بالطلاب

وأعرب الدكتور أسامة شلبية عن فخره واعتزازه بطلاب وطالبات الكلية الفائزين وحصولهم على الميداليات الفضية، وهم: الطالبة جهاد مؤمن محمود الفرقة الرابعة، والطالبة سارة عيد صديق الفرقة الخامسة.