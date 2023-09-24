عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "رجال أكتوبر.. الفدائي عبد المنعم قناوي صقر السويس".

وذكر التقرير أنه بعد عدة محاولات فاشلة لاقتحام السويس في حرب أكتوبر، اكتفى العدو بحصارها وعزلها وقطع الاتصالات عنها، فكلفت المخابرات الحربية الفدائي عبد المنعم قناوي عضو منظمة سيناء العربية بالتسلل خلف خطوط العدو وجمع المعلومات عن حجم أسلحته وتحركاته أثناء الحصار.

استقر في حفرة ضيقة

وأشار التقرير إلى أن عمر الفدائي عبدالمنعم قناوي كان لا يزيد عن 28 سنة وتسلق جبل عتاقة واستقر في حفرة ضيقة وليس معه سوى جهاز لاسلكي و كاميرا ونظارة معظمة، بالإضافة إلى بطانية خفيفة وجركن ماء واحد وطعام يكفيه 15 يومًا فقط، لكن بطولته استمرت أكثر من ذلك حيث قاد 101 يوم على الجبل طوال فترة حصار السويس.

وعندما نفد طعامه والماء أكل الحشائش وشرب بقايا المطر بين الصخور وكانت تأتيه النجدة عندما يلتقي رجال الصاعقة الذين ينفذون عمليات هجومية أو استطلاعية حول السويس فيمدونه بالطعام والشراب.