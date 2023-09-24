الحكمدار إسماعيل بيومى يكشف لـ"الشاهد" ظروف إصابتة فى حرب أكتوبر المجيدة

كشف الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر، ظروف إصابته في حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وأضاف حكمدار الساتر الترابى، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء السبت: "تعرضت للإصابة بعد سقوط صاروخ على اللانش الذي كان ينقلنا".

وأضاف: "في يوم 7 أكتوبر كنا نتحرك من مكان لآخر بعد انتهاء مهمتنا يوم 6 أكتوبر، وهي فتح الثغرات، كان القوات المصرية قد حاصرت النقاط الحصينة داخل سيناء، وكان العدو يقذفنا بصواريخ بكثافة ولم يكن هناك شيء يستر القوات، فنزل صاروخ في اللانش الذي أتحرك به، فاستشهد عدد من الجنود، وكنت من ضمن المصابين، وعندما كنت أغطس في المياه وأعود للارتفاع على سطح الماء أجد لهيب ودماء، والمياه كانت مشتعلة من النار، فرجعت للضفة الغربية حتى أسترد قوتي في ربع ساعة تقريبًا".

رفضت العودة وترك المعركة رغم إصابتي

وتابع: "عندما عدت للضفة الغربية كانت صواريخ العدو تطير النخل في الجناين على ساحل السويس، فكنا نأخذ قنوات المياه داخل الجناين ساترا من الصواريخ، حتى طلوع فجر ثاني يوم وجدت القادة فوق رأسنا، وتم إرسالنا للمستشفى، بعد عمل الإسعافات الأولية من الزملاء بوضع شاش على مناطق الجروح في الجسم من الحروق وشظايا الصواريخ، ورفضت أن يتم نقلي من مدن القناة وأن أترك المعركة وأعود للأسرة في الشرقية، وكان القادة حاولوا نقلي من مكاني نظرًا لإصابتي لكني رفضت ترك المعركة وكان من بين القادة العميد أحمد حمدي في ذلك الوقت، وفي نفس الليلة عدت لساحة المعركة، كانت إصابتي الثانية في يوم 24 أكتوبر، وكانت مهمتي إخلاء الجرحي واستلام الأسرى وتسلميهم وتأمين المعابر من تسلل العدو".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.