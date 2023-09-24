"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات السويس ودمياط (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن مشروعات بمحافظتي السويس ودمياط.

مشروعات بمحافظتى السويس ودمياط:

إجمالي قيمة المشروعات بدمياط تخطت 14.5 مليار جنيه.

تتضمن مشروعات دمياط تطوير المستشفيات وبناء المدارس.

545 مشروعًا لمبادرة "حياة كريمة" في دمياط بتكلفة إجمالية تزيد على 3 مليارات جنيه.

قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير العمران في السويس.

مشروع تطوير العمران يخدم نحو 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان محافظة السويس.

جار تنفيذ مشروع مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل بتكلفة 3 مليارات جنيه.