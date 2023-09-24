الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات السويس ودمياط (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا عن مشروعات بمحافظتي السويس ودمياط.

مشروعات بمحافظتى السويس ودمياط:

 

إجمالي قيمة المشروعات بدمياط تخطت 14.5 مليار جنيه.

 

تتضمن مشروعات دمياط تطوير المستشفيات وبناء المدارس.

 

545 مشروعًا لمبادرة "حياة كريمة" في دمياط بتكلفة إجمالية تزيد على 3 مليارات جنيه.

 

قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير العمران في السويس.

 

مشروع تطوير العمران يخدم نحو 240 ألف نسمة يمثلون 30% من سكان محافظة السويس.

 

جار تنفيذ مشروع مجمع السويس الطبي للتأمين الصحي الشامل بتكلفة 3 مليارات جنيه.

مشروعات محافظتي السويس ودمياط مشروعات بمحافظتي السويس ودمياط السويس دمياط اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد إجراءات تحفيز الاستثمار الصناعى (فيديو)

سيف الدين فرج يتحدث عن المشروعات التنموية فى السويس ودمياط (فيديو)

انطلاق ورشة النقد الفني للدكتور محمد عيسي على هامش "الإسكندرية المسرحي"

ورشة أداء الممثل تستهل أعمالها على هامش الإسكندرية المسرحي الدولي

السفير حسين هريدى: انتصار أكتوبر لم يأتِ من فراغ (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" ببيروت يبرز الوضع بين الجيشين اللبنانى والإسرائيلى (فيديو)

كاتب صحفى يكشف تفاصيل إطلاق المؤتمر الدولى لإعادة إعمار ليبيا (فيديو)

الجيش اللبنانى: إطلاق غاز مسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على قنبلة دخان

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

السادات والشاذلي على خط المواجهة.. من المسؤول عن ثغرة الدفرسوار؟

حقيقة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

6 أشهر حبسًا لطبيبة "تسببت فى بتر ساق مريضة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك في الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

"اعترافات الثعلب".. هنرى كيسنجر يروى «صدمة أكتوبر 73»