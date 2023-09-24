الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تستعد للشتاء بتخصيص 150 مليون جنيه للإغاثة

الشتاء
الشتاء

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعدادها لقدوم فصل الشتاء.

وأكدت الوزارة على تجهيز 26 مركزًا للإغاثة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه كمخصصات لبند الإغاثة، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.

رفع درجات الاستعداد في المحافظات

كما رفع فريق التدخل السريع أقصى درجات استعداده لفصل الشتاء تحسبًا للتقلبات الجوية، حيث خصص الفريق عدة طرق للتواصل السريع من خلال استقبال الحالات عن طريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة "16439" والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء "16528"، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رصد أى تجاوزات وانتهاكات ضد نزلاء المؤسسات من الأطفال والمسنين أو التدخل لإنقاذ الأشخاص كبار السن والأطفال بلا مأوى.

المحافظات 

ويغطي الفريق كل محافظات الجمهورية، ويقوم بالتعامل مع المشكلات التى تواجه المواطنين، سواء كانوا من النساء والكبار الموجودين فى الشارع، أو الأيتام والمسنين وذوى الإعاقة فى دور الرعاية الاجتماعية، أو المشردين أو الأشخاص بلا مأوى من الأطفال والنساء والكبار الموجودين فى الشارع.

وشهد فريق التدخل السريع، خلال الفترة الأخيرة، العديد من التطورات فى العمل بهدف زيادة كفاءة العمل من حيث البلاغات الواردة، وذلك بالتنسيق مع لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، ومأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية في حالات تعرض الأطفال للخطر، وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية، حيث تم تزويد الفريق بكل مستحدثات العمل.

التضامن الاجتماعى وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية تطلقان النسخة الأولى لتعزيز مهارات فريق التدخل السريع

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، النسخة الأولي للبرنامج التدريبي المتقدم لتعزيز مهارات فريق التدخل السريع حول «تطبيق مدونة السلوك وسياسة حماية الأطفال».

واستهدف التدريب، على مدى أيام عمله، فرق العمل المحلية بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث تناول التعريف بسياسات الحماية، واستمارة تقدير المخاطر، ومدونة السلوكيات الحاكمة، وسياسة حماية الطفل، وذلك عبر خبراء متخصصين فى المجال.

التضامن الاجتماعي الشتاء المصرى الجمعيات الأهلية التدخل السريع مجلس الوزراء

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