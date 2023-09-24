الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ دورة عن الصوب الزراعية لشباب الخريجين بالداخلة

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية لشباب الخريجين

نفذت الإدارة الزراعية بموط في مركز الداخلة صباح اليوم، دورة تدريبية عن الصوب الزراعية لشباب الخريجين، تحت رعاية الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، وبحضور المهندس محمد كامل محمد وكيل مديرية الزراعة، والمهندس محمد عبدالوهاب مساعد مخافظ الوادي الجديد للمشروعات الزراعية، وبرئاسة المهندس سيد مدني مدير الإدارة الزراعية بالداخلة، وبالتعاون مع مؤسسة آفاق للتنمية الزراعية.

يأتي هذا في إطار تظريب شباب الخريجين على زراعة الخضر بالنظام التقليدي وفي البيوت المحمية لتوفير فرص عمل للشباب والمساهمة في التوسع في زراعة الخضر.


 

الدولة بدأت الاهتمام مؤخرًا بالصوب الزراعية 

وأكد المهندس محمد عبدالوهاب مستشار المحافظ لمشروعات الصوب الزراعية والحرير، خلال المحاضرة، أنه بدأ الاهتمام مؤخرا بالصوب الزراعية وإنشاء الكثير منها بالمناطق الجديدة، بهدف تعظيم إنتاجية المحاصيل والاستفادة من وحدة المساحة ورفع وتحسين جودة المحاصيل ومقاومتها للحشرات والأمراض، بجانب الاستفادة الاقتصادية التي تتضاعف مع المحاصيل المزروعة بداخلها عن المحاصيل المزروعة بالأراضي المكشوفة.

وأضاف عبدالوهاب، أن الصوبة الزراعية يعني بيت محمي من التغيرات المناخية ويتم زراعة محصول في وقت غير الوقت الطبيعي، وهذا يؤدي إلى انتاج 4 أضعاف الإنتاج وبيحقق فائق في الخضر في مصر ومحاصيل أخرى.

وأوضح أن مشروع الصوب الزراعية يستهدف تحقيق العديد من المكاسب على الصعيد الاقتصادي والزراعي والاجتماعي، مُشيرًا إلى أن أهداف هذا المشروع الوطني الضخم لا تتوقف عند حدود السعي لسد الفجوة الغذائية فقط، بل تتعداها لتشمل العديد من الأهداف بعيدة المدى.

ولفت عبدالوهاب، إلى أن مكاسب مشروع الصوب الزراعية تتواصل بتحقيق عدة غايات اجتماعية، أبرزها توفير فُرص عمل لآلاف العاملين بالنشاط الزراعي والحقلي، ما يُسهم في حل مُشكلة البطالة، ويفتح مجال العمل و أبواب الرزق لعدد كبير من الشباب، ما يُعظم من القيمة المُضافة لهذا المشروع الوطني العملاق.

 

الإدارة الزراعية دورة تدريبية الصوب الزراعية شباب الخريجين البيوت المحمية توفير فرص عمل للشباب التوسع في زراعة الخضر

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