الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

بنك مصر
بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن تفاصيل وظائف جديد بالبنك،  موضحًا أن الفرص المتوفرة لممثلي خدمة العملاء من حديثي التخرج الذين تخرجوا في سنة 2021 – 2022 – 2023 فقط.

وأوضح البنك أن المهام التي يقوم بها المتقدمين للوظائف،  هي: استكمال معاملات حساب عملاء البنك تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال ، توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

ومن بين المهام التي تسند إلى الملتحقين بالوظائف التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص / فائض ,  والعمل على حل جميع المشكلات.

شروط وظائف بنك مصر

حدد البنك عدة شروط للمتقدمين للوظيفة من بينها ألا يتجاوز سن المتقدم عن 28 عاما، وألا يكون له أقارب في البنك.

وبالنسبة للمؤهل العلمي، فقد أشترط أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها  وأن يكون المتقدم تخرج في الجامعة خلال أعوام: 2021 – 2022 – 2023   بتقدير جيد فأعلى وخبرة - وأن يتمتع المتقدم بخبرة من 0 إلى 3 سنوات.

كما أشترط البنك أن يكون المتقدم من سكان القاهرة والجيزة فقط.

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