إصابة سيدة بحروق 50% بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

أصيبت سيدة تبلغ من العمر 20 عاما بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بنسبة 50% بالوجه والرقبة والبطن والفخذين وذلك على إثر حدوث تسريب من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، أثناء الخبير بناحية قرية فزارة دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى الجهات المعنية بلاغا يفيد بوصول سيدة إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابة بحروق متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لها بقسم الاستقبال.

بالفحص تبين عقب الانتقال والمعاينة بإصابة المدعوة س . ع . ع 20 سنة بحروق نارية من الدرجة الأوى والثانية بنسبة 50% بالوجه والرقبة والبطن والفخذين وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم حيث تبين أن الإصابة حدثت نتيجة حدوث تسريب للغاز من أسطوانة بوتاجاز خاص بفرن الخبير في وجود مصدر حرارى مما تسبب في إمساك النيران بملابس السيدة المذكورة مما نتج عنه إصابتها.

تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها حول الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها على الواقعة.

فيما لقى طالب بالمرحلة الإعدادية مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره من مكان غير مخصص للمشاة بسوهاج حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود لمركز طما محضرا من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن إصطدام القطار روسي أسوان – القاهرة ] المدعو، عبد الرحمن م ع ع، سن 13 عاما طالب بالمرحلة الإعدادية ومقيم دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد لعبور المشاة بين مزلقان دائرة المركز مما أدي إلـي وفاته وتم نقله لمشرحة مستشفي طما المركزي.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال ذويه أفاد عم المتوفي المدعو، محمود ع ع ا سن 40 عاما مهنى ومقيم بذات الناحية بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.