السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى عن أزمة سد النهضة: حريصون على استمرار التفاوض رغم الممارسات الأحادية

سامح شكري
سامح شكري

تحدث وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن أزمة سد النهضة، قائلًا إنه بالرغم من استمرار الممارسات الأحادية للأشقاء في إثيوبيا، تحرص مصر على استمرار الانخراط بجدية في عمليات التفاوض الجارية.

شكري: نسعى للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا

وأضاف شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تلك المفاوضات امتدت لما يزيد عن عقد كامل للوصول لاتفاق مُلزم بشأن قواعد الملء والتشغيل بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، وما زلنا ننتظر أن يُقابل التفاعل المصري المخلص بعزم وسعي صادق من إثيوبيا؛ للتوصل لاتفاق يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وأكد وزير الخارجية أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري.

أزمة سد النهضة سد النهضه مصر واثيوبيا إثيوبيا وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة الإخبارية

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