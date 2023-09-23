السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

كورال جمعية الصعيد يشدو بأغاني سيد حجاب في احتفالية معهد الموسيقى العربية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

بدأت منذ قليل، فعاليات الاحتفال الخاص بذكرى الشاعر سيد حجاب الـ ٨٣ لميلاده؛ وذلك بمسرح معهد الموسيقى العربية؛ والذي أحياه كورال جمعية الصعيد.

أغاني كورال جمعية الصعيد خلال الاحتفال

قدم الكورال خلال الحفل عدد من الأغاني؛ أبرزها: "حبيبتى من ضفايرها طل القمر، بوابة الحلوانى، توت توت، وقصيدة "لو كنت أمير" لأبانوب زكريا، ويشهد الحفل إعلان الفائز بجائزة سيد حجاب لشعر العامية المصرية في دورتها الأولى، يليها  كلمة الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح (رئيس لجنة التحكيم).

لا يتوفر وصف.

وواصل الكورال تقديم أغانيه خلال الحفل؛ منها  أغنية "وبتسأل يا حبيبى" تغنيها شيرين عبده، وأغنية "سلم على" تغنيها ميرڤت الجسرى، وأغنية "فى الليل وفى التباريح" تغنيها شيرين عبده، وأغنية " ليالى الحلمية" تغنيها ميرڤت الجسرى، يعزف في الحفل شريف عزت (إيقاع) ومروان خاطر (عود) ويقود الحفل المايسترو ماجد سليمان.

عن المايسترو ماجد سليمان وشيرين عبده 

يذكر أن المايسترو ماجد سليمان مدرس لآلة العود في معهد الموسيقى العربية، وهو يعمل مع فرقة الورشة المسرحية منذ سنوات عديدة ومنهجيته فى التدريب على الغناء حققت نتائج مبهرة للكثير من المتدربين ، منهم من أصبح/ت معروفا/معروفة. كما شارك فرقة الورشة المسرحية فى العزف فى "لياليها" التى أقيمت فى الكثير من المدن والمحافظات المصرية، والعربية والأوروبية، وله باع طويل في تدريب الأطفال فى الغناء ودرب الكثير منهم فى جمعية الصعيد وغيرها، وهو مهتم بشكل خاص بدور الفن فى تنمية الفرد والمجتمع.

أما الفنانة شيرين عبده مغنية ذات مشروع غنائي خاص، غنت مع أكثر من فرقة مستقلة وكانت عضوة في فرقة الورشة المسرحية لسنوات، عملت مع فتحي سلامة، وكان لها تجربة مهمة مع زياد الرحباني حيث عملت معه وفي فرقته لفترة غير قصيرة. 

سيد حجاب (23 سبتمبر 1940 - 25 يناير 2017)، شاعر عامية مصري، عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتليفزيونية المصرية.

كورال جمعية الصعيد مسرح معهد الموسيقى العربية الذكرى 82 لميلاد الشاعرالراحل سيد حجاب ميرفت الجسري بوابة الحلواني

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