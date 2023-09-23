برنامج تأهيلى مكثف لعبدالله جمعة في الزمالك لتجهيزه لمباريات الدورى

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو برنامجا خاصا لـ عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق.

ويؤدي عبد الله جمعة تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل الأمثل قبل العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتماثل عبدالله جمعة للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في الركبة، وفضل الجهاز الفني وضع برنامج خاص للاعب لتجهيزه بشكل أفضل. ‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

وفي سياق متصل، ‏كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات إصابة أحمد فتوح الظهير الأيسر، والتي يعاني منها وهي عبارة عن آلام أسفل عضلات البطن. وأوضح الدكتور محمد أسامة أن فتوح يؤدي المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له منذ تعرضه للإصابة.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك إلى أن استجابة فتوح للبرنامج التأهيلي بشكل مثالي، وخاض تدريبات بالكرة في مران اليوم ليكون قريبا من إنهاء البرنامج التأهيلي.‏

وفاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2004، على صقيل بثمانية أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأخير، بالجولة الأولى من مسابقة دوري منطقة الجيزة.

وأحرز أهداف الزمالك كل من: عبد الغفار أنور ومحمد عبد الحميد "تيتو" بواقع هدفين لكل منهما، وخالد إسماعيل يوسف وعبد الرحمن هشام وعبد الستار أحمد ومحمد صبيح هدف لكل منهم.

ويقود فريق الزمالك 2004: رفاعي محمد رفاعي مديرا فنيًا، وهشام إبراهيم وناجي فضل مدربين مساعدين، مصطفى جاد مدربًا لحراس المرمى ، مهند ياسر إداريا، محمد علام أخصائى تأهيل وإصابات وإبراهيم بحر للمهمات