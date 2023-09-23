كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تختتم الأنشطة الصيفية لعام 2023

احتفلت كنيسة سيدة المهاجرين ، أمس، بختام النشاط الصيفي لعام 2023، تحت رعايةالبطريرك الأنبا إبراهيم إسحق،جاء ذلك بحضور الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب جورج وديع الساليزياني، والشماس مينا مسعود، والشماس الإكليريكي منصور.

وقدم الأب الراعي كلمات التشجيع لجميع الحاضرين، كما عبر امتنانه للأب جورج، والشماس مينا، لمجهوداتهم المبذولة في خدمة الكنيسة، خلال الفترة الماضية.

كذلك، أكد الأب كيرلس أن احتفالنا هذا بختام النشاط الصيفي، يعتبر بداية، وتقدم إلى الأمام، مرحبًا بالشماس منصور، الذي سيقضي خبرة رعوية بالكنيسة تلا ذلك، كلمة تشجيعية أخرى من الشماس مينا مسعود.

تضمن الاحتفال أيضًا الفقرات التالية: الترانيم الروحية، العروض المسرحية المختلفة، تقديم المواهب الفنية، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على جميع أبناء وبنات مختلف مراحل التعليمية بالكنيسة، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.