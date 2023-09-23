وزير الخارجية الروسي أمام الأمم المتحدة: الغرب إمبراطورية الأكاذيب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن كثيرا ما تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية على عاتقها التزامات ولا تفي بها.

ووصف لافروف خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، الغرب بـ"إمبراطورية الأكاذيب".

وأضاف لافروف أن الأمريكيين والأوروبيين الذين اعتادوا النظر إلى بقية العالم باستخفاف، كثيرا ما يقدمون الوعود، ويأخذون على عاتقهم التزامات، بما في ذلك الالتزامات المكتوبة والملزمة قانونا، ثم لا ينفذونها ببساطة.

وتابع لافروف كما لاحظ الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الغرب إمبراطورية الأكاذيب الحقيقية.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن التطور العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، الموجه ضد روسيا والصين، يولد مخاطر بؤرة توتر متفجرة جديدة.

كما دعا لافروف إلى منع الانزلاق إلى حرب كبيرة، قائلا "اليوم، تقف البشرية مرة أخرى، كما حدث في كثيرا في الماضي، على مفترق طريق إن كيفية تطور التاريخ يعتمد علينا وحدنا، ومن المصلحة المشتركة منع الانزلاق إلى حرب كبيرة والانهيار النهائي للدولة وآليات التعاون الدولي التي أنشأتها أجيال من أسلافنا".

ولفت لافروف إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخذ زمام المبادرة لعقد قمة المستقبل العام المقبل.

لافروف يدعو واشنطن برفع العقوبات عن سوريا

ولفت لافروف إلي أن الناتو بقيادة واشنطن لم يوسع قدراته العسكرية فحسب بل مد المواجهة لتشمل الفضاء ومجال المعلومات.

وأضاف لافروف أن الولايات المتحدة ودول الغرب التابعة لها تستمر في إذكاء النزاعات ومنع التحول إلى عالم متعدد الأقطاب.

كما طالب وزير الخارجية الروسي واشنطن برفع حصارها عن كوبا وإلغاء العقوبات عن سوريا التي تعرقل حقها في التنمية.

وأكد لافروف أن واشنطن وشركاؤها دعموا انقلابا في أوكرانيا عام 2014 واعتبروه تحولا ديمقراطيا وهناك محاولة "لأكرنة" الأجندة الدولية من خلال إهمال عدد من القضايا.