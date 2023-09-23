كاتب صحفى يعلق على اجتماع رئيس الوزراء بمجلس المحافظين اليوم (فيديو)

علق الكاتب الصحفي، عبداللطيف وهبة، على اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالمحافظين، اليوم السبت.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الدكتور مصطفى مدبولي ترأس اجتماع مجلس المحافظين، وأشاد بحزمة القرارات والإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي.

وأضاف أن الاجتماع تناول عملية الاستعداد للمدارس، وهي من أهم الأمور حاليًا مع قرب بداية الدراسة، فضلًا عن أن هناك تكليفًا سابقًا من رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمديريات والإدارات التعليمية لضمان جاهزية المدارس.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء افتتح عددًا من المعارض التي توجد بها الأدوات المدرسية في القاهرة، فضلًا عما تم افتتاحه في المحافظات المختلفة في إطار التسهيل على المواطنين، وضمن آليات مواجهة ارتفاع الأسعار.