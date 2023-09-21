الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل جولة رئيس الوزراء لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام

التجلي الأعظم
التجلي الأعظم

كشف الدكتور محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، تفاصيل جولة رئيس الوزراء لموقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن مدينة سانت كاترين لم تكن تأخذ حقها العالمي في الترويج السياحي.

وأضاف أن سانت كاترين المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالي، موضحاً أن توجيهات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء ووزير الإسكان برفع كفاءة منطقة سانت كاترين لتلاقي بزوارها من كل أنحاء العالم ومن جميع الديانات وإلى المقام الذي تستحقه.

وأشار إلى أنه تم التخطيط علي أعلي مستوي من الاستشارات الهندسية والرسومات المتخصصة لمراعاة التاريخ والبيئة الخاصة لسانت كاترين، وبالفعل تم التنفيذ وفق لهذه المخططات.

وأكد أن المشروع يهدف لجذب سياحة روحانية بيئية لمنطقة سانت كاترين، وبالتالي تم التطوير بالتوازي داخل المدينة بإنشاء مباني تخدم الزائرين، من مركز الزوار وساحة السلام.

سيناء الحياة اليوم فضائية الحياة محمد شردي سانت كاترين

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