السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. حكمدار الساتر الترابى يكشف لـ"الباز" كواليس حرب أكتوبر على "إكسترا نيوز"

حكمدار الساتر الترابي
حكمدار الساتر الترابي

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، في الحادية عشرة مساء، إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر.

 

يكشف "بيومي" عن كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية ثم انضمامه لسلاح المهندسين، وتفاصيل التدريب على استخدام طلمبات المياه لتحطيم خط بارليف.

 

ويتحدث إسماعيل بيومي عن كواليس تعرضه للإصابة في عينه وفقدانه لذراعه اليمنى خلال حرب السادس من أكتوبر.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الإعلامي ابطال المهندسين محمد الباز بيومي

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