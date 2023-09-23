السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. عرض مسلسل "ألفريدو" على قناة ON ومنصة watch it

ألفريدو
ألفريدو

تنطلق غدًا أولى حلقات مسلسل "ألفريدو" حصريًا على شاشة قناة ON ومنصة watch it الإلكترونية، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي.

ويتكون المسلسل من عشر حلقات عن كتاب "٥٥ مشكلة حب" مأخوذ عن الدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يذاع المسلسل الأحد ٢٤ سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء.

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

قناة on


العر ض الأول في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12  ظهرا.


قناة on drama 


العرض الأول في تمام الساعة 10 مساء على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادةة الثانية في تمام الساعة 5 عصرا.

المسلسل إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة.

 

تردد قناة أون العامة
* القمر الصناعي: نايل سات
* التردد: 11861.
* معدل الترميز: 27500.
* الاستقطاب: رأسي.
* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون دراما
*  القمر الصناعى: النايل سات.
* التردد: 11861.
* معدل الترميز: 27500.
* الاستقطاب: أفقي.
* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة on watch it مسلسل الفريدو الفريدو إلهام شاهين أحمد فهمي

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