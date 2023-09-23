غدًا.. عرض مسلسل "ألفريدو" على قناة ON ومنصة watch it

تنطلق غدًا أولى حلقات مسلسل "ألفريدو" حصريًا على شاشة قناة ON ومنصة watch it الإلكترونية، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي.

ويتكون المسلسل من عشر حلقات عن كتاب "٥٥ مشكلة حب" مأخوذ عن الدكتور مصطفى محمود، إنتاج أحمد عبدالعاطي Art makers بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يذاع المسلسل الأحد ٢٤ سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء.

يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

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العر ض الأول في تمام الساعة 8 مساء، على أن تكون إعادة الحلقة فى تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية فى تمام الساعة 12 ظهرا.



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العرض الأول في تمام الساعة 10 مساء على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادةة الثانية في تمام الساعة 5 عصرا.



المسلسل إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة.

تردد قناة أون العامة

* القمر الصناعي: نايل سات

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: رأسي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة أون دراما

* القمر الصناعى: النايل سات.

* التردد: 11861.

* معدل الترميز: 27500.

* الاستقطاب: أفقي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.