السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مساعدات لا تنقطع".. مصر تدعم إنقاذ ليبيا من تداعيات العاصفة "دانيال"

الدعم المصري لليبيا
الدعم المصري لليبيا

تواصل الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرسال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى ليبيا، للتغلب على تداعيات الفيضانات المميتة الناتجة عن العاصفة دانيال، التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وتسببت في دمار واسع بالبنية التحتية بمدن الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة.

وأدت الفيضانات الكاسحة بمدن الشرق الليبي، إلى مقتل الآلاف، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور، وتم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 11300 شخص، وفقًا للهلال الأحمر الليبي.

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صحفي ليبي لـ"الدستور": استمرار انتشال جثث ضحايا "دانيال" في درنة رغم الصعوبات البالغة

تفاصيل مساعدات مصر لليبيا لتجاوز كارثة عاصفة دانيال

وعلى مدار 12 يوما تواصل فرق الإنقاذ التي أرسلتها القوات المسلحة المشاركة في عمليات البحث بالحفر بين الطين والمباني المجوفة في درنة بحثاً عن ناجين، إلى جانب المشاركة في شحن الأغذية ومستلزمات إعاشة، إلى المناطق المنكوبة.

 

وفيما يلي  أبرز المساعدات التي قدمتها مصر لليبيا بعدما أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارة إلى البلد الشقيق:

  • إرسال حاملة الطائرات "ميسترال" وعلى متنها أطنان من المساعدات الإنسانية، وتعمل الآن كمستشفى ميداني لمعالجة المصابين.
  • قيام المنطقة العسكرية الغربية للجيش المصري ببناء معسكرات لإيواء الناجين من الفيضانات على الأراضي الليبية.
  • إرسال ثلاث طائرات عسكرية للمناطق النائية تحمل إمدادات طبية وغذائية وعمال إنقاذ.
  • توجيه 10 مروحيات تابعة للقوات الجوية المصرية متمركزة في مطار الأبرق من طراز "شينوك" رحلات إغاثة جوية نحو مناطق نائية في جنوب درنة مثل مناطق مثل (الخويمات وسلك وبوعسكر).
  • تشارك القوات الجوية إلى جانب الفرق المصرية على الأرض في أعمال الإنقاذ الدائرة بدرنة وهي المدينة الأكثر تضررا من العاصفة "دانيال".
  • تنفذ طائرات طراز "أوجستا AW139"، التابعة لسرب البحث والإنقاذ بالقوات الجوية المصرية مهمات دورية قبالة ساحل درنة، حيث تمكنت من إخلاء جثامين عدد من الضحايا الذين جرفتهم مياه البحر.
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برًا وبحرًا وجوًا.. ملحمة مصرية جديدة لإغاثة الأشقاء فى ليبيا بعد "دانيال"

ليبيا مصر درنة السيسي عاصفة دانيال المساعدات

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