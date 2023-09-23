"مساعدات لا تنقطع".. مصر تدعم إنقاذ ليبيا من تداعيات العاصفة "دانيال"

تواصل الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إرسال المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى ليبيا، للتغلب على تداعيات الفيضانات المميتة الناتجة عن العاصفة دانيال، التي أودت بحياة الآلاف من الأشخاص وتسببت في دمار واسع بالبنية التحتية بمدن الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة.

وأدت الفيضانات الكاسحة بمدن الشرق الليبي، إلى مقتل الآلاف، حيث اقتلعت المباني السكنية وجرفت الطرق والجسور، وتم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 11300 شخص، وفقًا للهلال الأحمر الليبي.

تفاصيل مساعدات مصر لليبيا لتجاوز كارثة عاصفة دانيال

وعلى مدار 12 يوما تواصل فرق الإنقاذ التي أرسلتها القوات المسلحة المشاركة في عمليات البحث بالحفر بين الطين والمباني المجوفة في درنة بحثاً عن ناجين، إلى جانب المشاركة في شحن الأغذية ومستلزمات إعاشة، إلى المناطق المنكوبة.

وفيما يلي أبرز المساعدات التي قدمتها مصر لليبيا بعدما أجرى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة زيارة إلى البلد الشقيق: