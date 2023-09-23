السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 405 حالات فى قافلة بيطرية لقرية عنيبس بسوهاج

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

توجهت قافلة كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج المجانية لقرية عنيبس بمركز جهينة، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تطلقها الكلية لقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي لها دور مهم في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي. وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

فحص 405 حالات 

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، إلى أنه خلال القافلة ناظر الأطباء الحالات المرضية وعددهم "٤٠٥" حالات في العيادات وتم صرف العلاج لها بالمجان، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وذكر الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، 
أنه شارك بالقافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة، مضيفًا أن هذه القوافل لها أيضًا دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

العملي للطلاب لشئون التعليم والطلاب قافلة كلية الطب البيطري لقرية عنيبس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حسان النعماني المبادرة الرئاسية

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تعقد اجتماعاً تحضيرياً استعداداً للتقديم فى التصنيف الدولى للجامعات الخضراء المستدامة

جامعة سوهاج تشارك فى تنفيذ مشروع "سوهاج بلد الثقافة والفنون"

الأكثر قراءة

"حرب تخليص حق".. تفاصيل جديدة فى أزمة شقيق أنغام وعائلته

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

بعد الزيادة.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

حقيقة مفاوضات استحواذ رجل أعمال إماراتي على إحدى شركات قطاع الأعمال

بعد طرحه ومواصفاته.. تعرف على سعر أيفون 15 برو max في مصر

بغطاء الرأس.. وزيرة الهجرة تشهد صلاة القداس الإلهى لتدشين كنيسة السيدة العذراء (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة