فحص 405 حالات فى قافلة بيطرية لقرية عنيبس بسوهاج

توجهت قافلة كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج المجانية لقرية عنيبس بمركز جهينة، وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية البيطرية التي تطلقها الكلية لقرى ومراكز المحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار على تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي لها دور مهم في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي. وعلاج حالات العقم وتأخر الولادات.

فحص 405 حالات

وأشار الدكتور أسامة حسن أبو شامة، عميد الكلية، إلى أنه خلال القافلة ناظر الأطباء الحالات المرضية وعددهم "٤٠٥" حالات في العيادات وتم صرف العلاج لها بالمجان، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وذكر الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

أنه شارك بالقافلة عدد ١٢ من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وعدد ٣٥ طالبًا من الفرقة الرابعة والخامسة، مضيفًا أن هذه القوافل لها أيضًا دور مهم في التدريب العملي للطلاب، وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.