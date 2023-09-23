أستاذ الاقتصاد: مصر أثبتت للعالم عدم تعارض النمو الاقتصادى مع التحول للطاقة المتجددة

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الدولة قدمت إلى العالم ما يسمي بالنموذج التنموي الحضاري أو ما يسمي التيار التعميري الكفائي، الذي استطاعت من خلاله الربط بين مبادرة حياة كريمة وبين استراتيجيات الدولة في التغيرات المناخية وملف التحول الطاقي.

وأضافت الدكتورة وفاء خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أننا أمام نموذج مهم جداً غير قواعد العبة أمام العالم أجمع، بمعنى أن مصر أثبتت للعالم أنه ليس هناك تعارض بين النمو الاقتصادي المستدام والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وأوضحت أستاذ الاقتصاد أنه ينظر للمشروع الحضاري حياة كريمة باعتباره مشروع القرن الذي عمل على تحسين جودة حياة ٦٠ مليون مصري وزيادة الوعي لاستراتيجيات التحول الطاقي.

أستاذ اقتصاد: المشروع الحضارى حياة كريمة يعتبر مشروع القرن

وأشارت إلى أن هذا النموذج التنموي غير التقليدي استهدف الانتقال إلى الاقتصاد الاخضر لنشر ثقافة الاستدامة البيئية وأيضا تأهيل القري الرئيسية في مبادرة حياة كريمة، للتوافق مع معايير البيئة العالمية طبقا لقواعد المجلس العالمي للأبنية الخضراء.