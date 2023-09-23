السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو البسيوني يكشف تفاصيل انطلاق فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير (فيديو)

فعاليات ملتقى مراسم
فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير

كشف الدكتور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل انطلاق فعاليات ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير بمحافظة مطروح، قائلًا: لدينا عدة مراسم تطلقها الهيئة، لافتًا إلى أنه تم اختيار بيئة السلوم والمناطق المحيطة بها لإقامة الملتقى هذا العام للمرة الأولى بهدف تفعيل أماكن جديدة للمراسم، ومعايشة أهالي هذه البيئة والتعبير عن أفكارهم بطريقة متميزة من خلال الأعمال الفنية.

وأضاف البسيوني، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الهيئة تقوم بإطلاق برنامج "مصر الغربية بعيون فنية" خلال العام الجاري، إضافة إلى افتتاح أماكن جديدة للفنانين لأول مرة في السلوم والفرافرة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الفنانين المشاركين بالملتقى نظموا جولة خلال اليومين الماضيين بزيارة منطقة حمام كليوباترا بمطروح وواحة سيوة وأهم معالمها مثل قلعة شالي وبحيرات الملح وجزيرة فطناس. 

فعاليات الملتقى ستستمر حتى 28 سبتمبر

وأشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى أن فعاليات الملتقى ستستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وبعد هذه الفترة يتم إقامة معرض فن تشكيلي بالقاهرة يضم أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى. 

وأكد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن السلوم منطقة خصبة جدًا للخيال الفني والفنانين، واختيارها كان موفق جدًا هذا العام، حيث أن طبيعتها مختلفة تمامًا عن سيوة، وبها جاذبية فنية أكبر، وبها مجالات فنية للفنان لينتج رسومات أكثر، مضيفًا أن المرحلة القادمة ستشمل الفرافرة. 

ملتقى مراسم السلوم للرسم والتصوير عمرو البسيوني عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة تفاصيل إنطلاق فعاليات مراسم السلوم ملتقى مراسم السلوم

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