السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الاحتفال بتخريج دفعتين جديدتين من معهدي التربية الدينية والمشورة بأسيوط

كنيسة
كنيسة

احتفلت إدارتا معهدي التربية الدينية المسيحية والمشورة بأسيوط، بتخريج دفعتين جديدتين من أبناء إيبارشيتي أسيوط والقوصية، وذلك مع إعلان المعهدين نتيجة العام الدراسي 2022 / 2023، وذلك بحضور الأنبا دانيال لطفي مطران اسيوط للأقباط الكاثوليك والأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، ومشاركة كوكبة من الآباء الكهنة والأخوات الراهبات وطلاب وخريجي المعهدين وعدد كبير من أبناء الإيبارشيتين الشقيقتين. 

تفاصيل الاحتفال

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بكاتدرائية أم المحبة الإلهية بمدينة أسيوط حيث ترأس الصلاة الحبرين الجليلين وعاونهما في الصلاة، القمص متاوس أديب مدير مكتب التنمية الإيبارشي، الأب باسيليوس ظريف راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بدرنكة ومدير معهد التربية الدينية، الأب يوحنا ماهر راعي كاتدرائية قلب يسوع الاقدس بالقوصية ومدير الدروس، الأب ميشيل زاهر راعي كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، والأب عمانوئيل عادل راعي كنيسة الشهيد مار جرجس بأبو جبل ومدير مكتب التعليم المسيحي بإيبارشية القوصية. 

استهل الأنبا مرقس وليم العظة بتهنئة طلاب المعهدين والخريجين بنتيجة العام الدراسي المنصرم، معرباً عن سعادته بمستوى التكوين لدى أبناء الإيبارشيتين، وتميزهم في محبة المعرفة، وهو ما يؤهلهم إلى النضج ويقودهم إلى تحقيق النجاح في حياتهم الخاصة وأعمالهم فضلاً عن حماسهم في الخدمة.

وأثنى الأب المطران على المجهودات الصادقة التي تبذل من إدارة معهدي التربية الدينية والمشورة مشجعاً إياهم على مواصلة المسئولية بفرح ورجاء لخير أبناء الكنيسة وتمجيد اسم الرب. 

وطرح الأنبا مرقس على الشباب الحضور التساؤل، لماذا انت هنا يا إيليا؟ دافعاً كل دارس إلى التفكير الشخصي الجاد في الاجابة على التساؤل حتى تتضح نوعية المشاركة والجدية في الدراسة والبحث، مؤكداً أن التعليم هو الطريق الحقيقي في نمو قدرات الإنسان واستثمار مواهبهه. 

واختتم الأب المطران العظة بالتأكيد على أهمية العطاء بسخاء ومجانية في حياة الإنسان على مثال الرب يسوع الذى كان يجول يصنع خيراً. 

عقب القداس الإلهي نظمت إدارتا المعهدين برنامجاً للاحتفال بالخريجين بقاعة السمائيين بمبنى المطرانية، تضمن عدد من الفقرات كان اولها دخول موكب الخريجين إلى قاعة الاحتفالات، كلمة الأب يوساب مهني مدير معهد المشورة، فقرة تسبيح مع كورال كنيسة الشهيد مار جرجس بأبوتيج، كلمة عن الخريجين من المعهدين، فيلم وثائقي للخريجين خلال العام الدراسي، كلمة الاب باسيليوس ظريف مدير معهد التربية الدينية، كلمة القمص متاوس أديب مدير المعهد السابق ومدير مكتب التنمية حالياً حيث قامت إدارة معهد التربية الدينية بتكريم القمص متاوس أديب المدير السابق للمعهد والقمص أنجيلوس شحاته مدير الدروس السابق عن مجهوداتهما في إدارة معهد التربية الدينية.

في كلمته للطلاب والخريجين تحدث الأنبا دانيال لطفي عن تاريخية معهد التربية الدينية بأسيوط مع تأسيس مؤسسة للتعليم المسيحي بالإيبارشية عام 1959عن يد طيب الذكر الأنبا الكسندروس إسكندر حتى أنه أثناء انعقاد دورات المجمع الفاتيكاني الثاني ( 1962 – 1965 ) قدم الأنبا الكسندروس تجربته بأسيوط في إعداد معلمي الدين المسيحي والتي كانت سبباً في الدعوة إلى تأسيس معاهد للتربية الدينية بكافة الإيبارشيات في الكنيسة الجامعة.

ا معهدي التربية الدينية المسيحية معهدي التربية الدينية المسيحية والمشورة بأسيوط الأنبا دانيال لطفي مطران اسيوط للاقباط الكاثوليك الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك

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