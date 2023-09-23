السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم (فيديو)

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من اليوم سيحدث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجتين، حيث سنتأثر بامتداد مرتفع جوي يؤدي إلى رفع درجات الحرارة.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن درجة الحرارة العظمى تصل اليوم على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة، ولكنها لا تعد ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، لافتة إلى أننا نشهد أجواء حارة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ليلا منخفضة، وتتراوح بين 23 و24 درجة، مع وجود نشاط نسبي في حركة الرياح يزيد من شعورنا بانخفاض درجات الحرارة. 

الظواهر الجوية

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على مدار الأسبوع، ولكن ليس هناك ظواهر جوية عنيفة تؤثر على الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع.

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