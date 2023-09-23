محمد السيد عيد لـ "الشاهد": أدعو الشركة المتحدة أن تعطى اهتمام كامل لإنتاج مجموعة أفلام عن حرب أكتوبر

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إنه يدعو الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن تعطي اهتمامًا كاملاً، لإنتاج مجموعة أفلام عن حرب أكتوبر 1973م، كما أدعو هيئة الكتاب وأصول الثقافة لتبني مشروع خاص بنشر أعمال خاصة عن حرب أكتوبر.

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه كان يوجد بالفعل سلسلة يقدمها جمال الغيطاني اسمها "أدب الحرب" أرجو أن تعود مرة أخرى وتستعيد هذه الأعمال وتواصل نشر المزيد من الأعمال الجديدة ، وهذا في تصوري هو السبيل للتوثيق للأعمال التي تمت أدبيًا وفنيًا، لأننا نهتم أن تعرف الأجيال الجديدة ما حدث في حرب أكتوبر حيث تعتبر هذه الحرب فاصلة بشكل كبير جدا في تاريخ مصر، فحرب أكتوبر مثل حرب حطين وعين جالوت، هي حرب خالدة ستبقى على مر الأيام، ولا بد أن نوثقها للأجيال القادمة.

برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.