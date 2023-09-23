محمد السيد عيد لـ"الشاهد": الرئيس السادات كان يعى أهمية الإعلام والسينما والمسرح فى الحرب

قال الكاتب والأديب الكبير والسيناريست، محمد السيد عيد، إن التمثيلية الإذاعية التي حصلت عليها على جائزة الدولة التشجيعية حولتها إلى فيلم، وكان متحمس لها المخرج نادر جلال رحه الله، لدرجة أنه كان يريد أن ينتجها على حسابه، لكن تكلفتها بلغت 4 ملايين جنيه عام 1998م، فكانت التكلفة مهولة جدًا وبالتالي توقف المشروع.

وأضاف محمد السيد عيد، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية “extra news”: “لجأت للتوثيق عبر المسلسلات الإذاعية لأن التكلفة كانت أقل بكثير”، لافتاً إلى أنه من ضمن المشروعات التي أجهضت، كان يوجد رجل مخابرات مسؤول عن المقاومة في سيناء، في الوقت ما بين 1967م و1973م ، اسمه بدر حامد، هذا الرجل كتب روايتين عن عمليات حقيقية، كان هو مسؤولاً عنها، وقد عجبتني جدًا رواية منهما اسمها "صقر سيناء"، وأعتقد أن الرئيس محمد حسني مبارك رحمه الله، عرف بذلك، وفي خطبة من الخطب سنة 2006 تحدث واستنكر عدم تنفيذ أعمال عن حرب أكتوبر ، لكن برغم ذلك لم يتم.

وأوضح أن فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" تم تصويره أثناء حرب أكتوبر، لافتا ًإلى أن الرئيس السادات كان يعي أهمية الإعلام والسينما والمسرح، معقبا: "بداياتي في القاهرة مع الحياة الأدبية بدأت من خلال مجلة السينما والمسرح، حيث كنت في ذلك التوقيت أكتب عن المسرح، وكان المسرح خلال هذا التوقيت يتحدث كله عن الحرب، وبالتالي فإن السينما والمسرح والأدباء قدموا روايات وقصص قصيرة، وكان هناك أعمال عظيمة كان من حقها أن تقدم، وقد كتبت عن جزء كبير من كل هذا".

برنامج “الشاهد”

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.