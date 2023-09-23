لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك، والحرص على الاستقرار وبرامج التشبيك والتوافق في الأهداف العملية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.. هذا ما توج لقاء رئيس الوزراء ا الأردني الدكتور بشر الخصاونة مع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبدالوهاب عبدالرازق، في العاصمة الاردنية عمان.

اللقاء شكل أهمية استثنائية، توجت نهاية زيارة العمل التي بدأت من يوم ١٩ أيلول سبتمبر الجاري وتنتهي اليوم ٢٣ الجارى ، تلبية لدعوة رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز.

*قضايا أساسية تجمع الأردن ومصر

كان رئيس الوزراء الخصاونة، منفتحا على الحوار وتثمين العلاقات الأردنية - المصرية؛ ذلك أن رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق والوفد النابي المصري المرافق، وقفا على تطور العلاقات المشتركة والاطلاع على التجارب في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والاداري واستراتيجية الدولة الأردنية



لإطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنًا أساسيًّا في هذه الرؤية التي يجري تنفيذها .

.. وفي محور اللقاء، وفق ما اهتمت به الأوساط السياسية والاجتماعية والبرلمانية، تم بحث عدة مسائل مشتركة هي:

*اولا:

التركيز على طبيعة وأهمية عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية ودعم واهتمام الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت الرئيس الخصاونة، الى: المكانة الخاصة لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والشعب الأردني، مؤكداً على أواصر العلاقة الخاصة بين جلالة الملك والرئيس السيسي.

*ثانيا:

الحرص على علاقة تكاملية بين المملكة وجمهورية مصر العربية؛ ذلك أن العلاقات الأردنية المصرية تشكل أنموذجاً للعلاقات بين الدول على جميع المستويات الرسمية والشعبية.

*ثالثا:

أهمية الدور الذي تقوم به السلطتان التنفيذية والتشريعية في تعزيز العلاقات الثنائية ومسيرة التعاون المشترك .

* رابعا:

تثمين " اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة" التي تعتبر من أكثر اللجان المشتركة انعقادا وإنتاجا، وهي اللجنة التي تعقد اجتماعاتها "دوريا" بين عمان والقاهرة التي ستشهد نهاية العام اجتماعات جديدة للجنة.

*خامسا:

أهمية آلية التعاون الثلاثي التي تربط الأردن ومصر والعراق والتعاون في إطار الشراكة الصناعية بين الأردن ومصر والإمارات والبحرين وأهمية المتابعة والتنسيق لهذه الأطر ودعم تنفيذ المشروعات التي تعود بالفائدة على الدول الشقيقة ومصالحها .

*سادسا:

التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين العربية والإقليمية والدولية.

*سابعا:

التناغم في مواقف البلدين تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية وبشكل خاص ما يتعلق بدعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهي القضايا السياسية والدبلوماسية المشتركة التي أكدها الرئيس الخصاونة ورئيس مجلس الشورى المصري، استنادا إلى تكاملية العلاقات والتنسيق المشترك أردنيا مصريا وفي دول المنطقة والإقليم.

*الأشقاء المصريين في الأردن.. دعم ملكي واهتمام الدولة والشعب.

حرص رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، على تبيان أن الأشقاء المصريين في الأردن يحظون وبتوجيهات من جلالة الملك بكل الرعاية والاهتمام وهم جزء من النسيج القومي في الأردن.. كما أبرز أهمية الاحترام والتقدير الذي يحظى به الأردنيون المقيمون في مصر لغايات الاستثمار أو الدراسة، ما يعزز خصوصية العلاقة الأردنية المصرية وتميزها على مختلف المستويات الوطنية وفي المجتمع الدولي.

.. وفي هذا الخصوص، لفت رئيس مجلس الشيوخ المصري المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إلى حكمة القيادتين في البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي وتكريس دبلوماسية البلدين، التي تحظى باحترام واسع على المستوى الدولي، في خدمة القضايا العربية ونصرتها، ما رفع من مستوى التعاون، بالذات بين المؤسستين التشريعية في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك.

.. من جهته أبدى أعضاء الوفد البرلمان المصري، والصداقة الأردنية المصرية، الاهتمام المشترك الذي ميز التعاون في المجتمع الدولي والأممي ، تأكيد على استقرار وأمن وأمان الأردن ومصر على مستوى المنطقة والإقليم، رغم أزمات العالم المتتالية، وجدية التنسيق رفيع المستوى.

