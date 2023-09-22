"الخارجية" تكشف لـ"القاهرة الإخبارية" رسائل مصر أمام الأمم المتحدة

أكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ترؤس مصر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي، له أسباب أهمها الدور الذي اضطلعت به مصر على مدار سنوات في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن إسهامها في صياغة الموقف الدولي في هذا المجال.

مصر تتولى الريادة بطرح فكرة وجود استراتيجية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وأضاف خلال لقائه عبر القاهرة الإخبارية، على هامش جدول أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، فمنذ بضعة أعوام كانت مصر تتولى الريادة في طرح فكرة وجود استراتيجية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وطرح هذا في مجلس الأمن حينما كانت مصر عضوًا في المجلس ونتجت عنه استراتيجية متكاملة، وكُلف سكرتير العام للأمم المتحدة بوضعها، ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن كونها تتبنى رؤية شاملة وفريدة من خلال التركيز على أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها من جذورها.

تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا والشرق الأوسط

وعن تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا، قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من هذا الصدد، ستتناول مصر تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا والشرق الأوسط، خلال جدول أعمال هذه الدورة، مشيرًا إلى أن عنوان الدورة هو "التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة في النظام متعدد الأطراف".

رسائل مصر في الأمم المتحدة

وكشف المتحدث باسم الخارجية، عن أنه بالتالي الرسائل المصرية في هذه الدورة بشكل عام والتي يحملها وزير الخارجية باعتباره يرأس الوفد المصري هي التركيز على الأزمات الدولية، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، بجانب العديد من الأزمات الدولية الكبرى التي نجمت عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مثل أزمة الغذاء والطاقة، وأزمة الديون الاقتصادية وتأثيرها على شعوب دول العالم الثالث والدول في منطقة الشرق الأوسط.

كما كشف السفير أحمد أبوزيد، عن أن الكلمة التي سوف يلقيها سامح شكري، وزير الخارجية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستتحدث عن مدى وصول وابتعاد النظام الدولي والعلاقات الدولية، عن مبادئ هذا المثياق، وكيف يمكن أن نستعيد الثقة في هذا الميثاق؟.