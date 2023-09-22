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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب تنس الطاولة البارلمبي يحجز 11 مقعدًا فى باريس 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نجح 11 لاعبا مصريًا في التأهل لـدورة الألعاب البارالمبية بلعبة تنس الطاولة، التي ستقام العام المقبل في باريس، وذلك خلال الفترة من 21 وحتى 23 سبتمبر الجاري بمصر.

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واستطاع خالد رمضان، الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 إلى 3 ليضمن تواجده في تصنيف 3 في باريس.

فيما تأهل كل من أحمد المحص في تصنيف 2 وإسلام رسلان في تصنيف 1، وذلك بفضل تواجدهما على رأس التصنيف الأفريقي لتصنيفهما.

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كما تمكن سيد يوسف من تحقيق ذهبية تصنيف 7 ليتأهل بذلك مباشرة للألعاب البارالمبية.

وبالنسبة للسيدات، تمكنت علا سليمان من الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 1 و2 لتتواجد في البارالمبياد في التصنيف الأول، فيما تتأهل فاطمة حسين في التصنيف الثاني وذلك لتصدرها التنصيف الأفريقي.

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وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث، لتتأهل مباشرة للبارالمبياد فيما تأهلت منى عبدالحق في تصنيف 4 كونها المتصدرة للتصنيف الأفريقي.

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ونجحت هاجر السيد في الفوز بذهبية التصنيف المدمج من 6 إلى 8، لتصل بذلك لبارالمبياد باريس وتشارك في التصنيف الثامن، بينما تتأهل كل من هناء حماد كمصنفة أولى لتصنيف 6 وسماح عبدالعزيز كمصنفة أولى لتصنيف 7.

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وتشارك 8 دول في منافسات البطولة القارية وهم: الجزائر و نيجيريا و تونس و الكاميرون و كينيا وموريشيوس و جنوب أفريقيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة. 

يذكر أن البطولة تشهد منافسات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي رجال، وزوجي سيدات وزوجي مختلط.

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المتأهلون لباريس 2024 (رجال).

1- خالد رمضان (ميداليه ذهبيه) (كلاس 1-3).

2- أحمد المحصى (المصنف الأول أفريقيا) (كلاس 2).

3- إسلام رضا (المصنف الأول أفريقيا) (كلاس1).

4- سيد يوسف سيكا (ميداليه ذهبيه) (كلاس 7).

 

المتأهلون لباريس 2024 (سيدات)

1- علا محمود (ميداليه ذهبيه) (كلاس 1-2).

2- فاطمه محرم (المصنفه الأولى أفريقيا) (كلاس 2).

3 فوزية الشامى (ميداليه ذهبيه) (كلاس 3).

4- منى الشبراوى (المصنفه الأولى أفريقيا) (كلاس 4) (مندمج مع كلاس ٥).

5- هاجر السيد (ميدالية ذهبية) (كلاس 6-8).

6- هناء حماد (المصنفة الأولى أفريقيا) (كلاس 6).

7- سماح عبدالعزيز (المنصفه الأولى أفريقيا) (كلاس 7).

الفائزون بالمركز الأول والميدالية الذهبية، عددهم 5 والمتأهلون لدورة الألعاب البارالمبية (باريس 2024)، حتى الآن عددهم 11 بخلاف إبراهيم حمدتو (وايلد كارت) وقد يزيد عددهم بعد دور التأهيل فى شهر مارس المقبل.

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