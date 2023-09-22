الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد حماقي يشعل حفل "موسم الكويت " بحضور كامل العدد (صور)

محمد حماقي
محمد حماقي

ليلة ساحرة أضاء فيها النجم محمد حماقي سماء الكويت بمجموعة مميزة من الأغنيات خلال افتتاح مهرجان "موسم الكويت" في نسخته الأولى في قاعة آرينا التي رفعت لافتة "كامل العدد".

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وووسط تفاعل جماهيري كبير، قدم “حماقي” وصلة غنائية استثنائية أمام حشد ضخم من محبيه وعلى مسرح إزدان بتقنيات حديثة وديكورات مبهرة وإضاءات لافتة فضلا عن الألعاب النارية التي قدمها أحمد عصام.

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وظهر حفل حماقي وأصيل بلوحة فنية مكتملة الأركان تكاملت فيها عناصر الصوت والصورة وتوجها الجمهور بالنجاح ،

قدم الحفل الثنائي عبدالله مالك الله وأسرار السعيد، بينما شهدت الوصلة الأولى إطلالة مميزة للفنانة أصيل هميم التي قدمت باقة من أغنياتها المعروفة لدى الجمهور الخليجي مثل  "خلك بحر و سر الحياة  و آخر ظهور  واشقد حلو وهذا الحلو".

وعبرت “أصيل” عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي مؤكدة حرصها على إعداد جدول غنائي مميز.

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حماقي يختتم الحفل بـ“نفسي أبقى جنبه” 

أما مسك الختام كان مع النجم محمد حماقي الذي اعتلى المسرح وسط تفاعل جماهيري كبير وعلى وقع أغنية" نفسي أبقى جنبه" بدأ حفله، وسط حماس الحضور من مختلف الأعمار ومشاركتهم حماقي الغناء.

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وعبر حماقي، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي لافتا الى تقدير الكبير للحضور والزخم الذي يواكب حفلاته.

وغنى عددا من الأغاني منها "ليمون نعناع ، ما بلاش ، لا ملامة ، أحلى حاجة فيكي، وغيرها".

وكان واضحا مدى التناغم والانسجام بين حماقي وفرقته وحرصه على إفساح المجال أمامهم ليبدع كلا في مساحته مثل العزف المنفرد على الجيتار او البيانو.

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حماقى الكويت محمد حماقى مهرجان موسم الكويت موسم الكويت

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