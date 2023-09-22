الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سياسي يدعو لإقالة مدير متحف مرموق بسبب العنصرية تجاه الإيطاليين

ايطاليا
ايطاليا

يسعى سياسي إيطالي إلى "طرد" مدير متحف مرموق، بحجة أنه كان "عنصريًا تجاه الإيطاليين " في خطوة أثارت الجدل حول المحاولات الواضحة من جانب حكومة جيورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة لممارسة سياسة "العنصرية" ضد الإيطاليين، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

إحكام السيطرة على الثقافة

 

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وقال أندريا كريبا، نائب زعيم حزب الرابطة، عضو الائتلاف الحاكم بزعامة ميلوني، إن كريستيان جريكو، الذي أدار المتحف المصري في مدينة تورينو الشمالية منذ عام 2014، كان "مديرًا يساريًا" كان يدير المتحف بطريقة "أيديولوجية، والأسلوب العنصري ضد الإيطاليين والمسيحيين”.

وتعود معاناة كريبا إلى فبراير 2018، عندما عرضت شركة غريكو تذاكر مخفضة للمتحدثين باللغة العربية تقديرا لآثار المتحف القادمة من مصر وكوسيلة لتعزيز الحوار بين الثقافتين.

وأثارت احتجاجات خارج المتحف، وهو أحد أنجح المتاحف في أوروبا ــ من جانب اليمين المتطرف، بما في ذلك ميلوني، التي حصل حزبها "إخوان إيطاليا" على أقل من 4% في ذلك الوقت. 

ووصفت ميلوني الفكرة بأنها "غبية" و"تمييزية تجاه الإيطاليين"، وقبل وصولها إلى السلطة في  (أكتوبر) الماضي، كانت تعارض منذ فترة طويلة "الأسلمة".

عادت هذه القضية إلى الظهور بعد أن قال ماوريتسيو مارون، مستشار الرعاية الاجتماعية لإخوان إيطاليا في منطقة بيدمونت، لطبعة تورينو من صحيفة كورييري ديلا سيرا هذا الأسبوع إن ولاية غريكو ربما لن يتم تجديدها لأنه شعر أن هناك "شخصيات أكثر تأهيلاً". وسقطت قيادة بيدمونت في أيدي الائتلاف اليميني في الانتخابات الإقليمية العام الماضي.

وجاء رد فعل كريبا أيضًا بعد أن تمت تبرئته في قضية قانونية رفعتها شركة جريكو بتهمة التحريض على الكراهية.

وقال للصحافة الإيطالية إن على جريكو "القيام بعمل الكرامة والاستقالة".

 وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لطرده ونطلب من وزير الثقافة [جينارو] سانجيوليانو إقالته إذا لم يستقيل".
وتحت قيادة غريكو، ازدهرت مبيعات التذاكر في المتحف، مع وصول أكثر من 900 ألف زائر إلى الموقع في عام 2022، بزيادة 6.3% عن مستويات ما قبل الوباء، وطوابير مستمرة في الخارج.

وفي مقابلة مع صحيفة لا ستامبا يوم الخميس، دافع جريكو، وهو إيطالي عمل سابقًا في الخارج، عن سجله الحافل، قائلاً إن "التدخل السياسي موجود فقط في إيطاليا".

وأضاف: "في إيطاليا، التدخل السياسي مفرط، ويدمر التوازن، وهي مشكلة كانت موجودة دائما". "خلال سبع سنوات من العمل في الخارج، لم أر قط سياسيا".

سانجيوليانو، الذي ألمح في الماضي إلى أن الحكومة ستحد من توظيف مديري المتاحف الأجانب، لم يستجب للكارثة.

وقال فيتوريو جاربي، وكيل وزارة الثقافة، في أغسطس، إن بعض الوظائف العليا يجب أن تكون مخصصة للإيطاليين، وإن الحكومة أدخلت معايير جديدة في عملية التوظيف، على سبيل المثال أن تكون أكثر تطلبا فيما يتعلق بالمهارات اللغوية للمتقدمين.

وقد دافع العديد من السياسيين من أحزاب المعارضة عن جريكو، بما في ذلك وزير الثقافة السابق داريو فرانشيسكيني.

وقال: “الثقافة هي أرض ينبغي إبعادها عن الصراعات السياسية”. "إن الاعتقاد بأن أولئك الذين يحكمون يجب أن يعينوا الموالين فقط هو اعتقاد خاطئ ويخاطر بالارتداد".

وقالت لورا بولدريني، من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط، إن كلمات كريبا كانت تعبيرا عن "أفكار استبدادية وملكية"، ووصفت النهج بأنه "مزعج للبلاد وللديمقراطية".

الحزب الديمقراطي إيطاليا المتحف المصري النهج العنصرية

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