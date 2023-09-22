فى مقدمتهم يسرى وسمانة.. "أبناء المظاليم" يخطفون الأضواء بالدورى الممتاز

شهدت مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2023 -2024، ظهور عدد من اللاعبين القادمين من القسم الثاني، وفي مقدمتهم يسري وحيد لاعب طلائع الجيش القادم من الترسانة، والذي سجل هدف الفوز على البنك الأهلي، بعدما شارك في بداية الشوط الثاني بدلا من محمد شحاتة.

ثلاثي إف سي زد

كما أشرك إف سي زد ثلاثة لاعبين من الذين شاركوا في إنجاز الصعود من القسم الثاني في مباراة الإسماعيلي، وهم علي جمال الظهير الأيمن الذي شارك أساسيا، ومحمد علي عكاشة وفهد أبوالفتوح وشاركا في الشوط الثاني.

وشارك محمود حسونة لاعب الداخلية القادم من فريق النصر أساسيا في مباراة إنبي وظهر بمستوى جيد.

وأشرك الجونة الجامبي أليو جاتا القادم من بترول أسيوط كأساسي في مباراة سموحة، وعبدالفتاح شتا كبديل في الشوط الثاني.

تألق نجوم البلدية

ووسط حالة التألق التي كان عليها فريق بلدية المحلة في مباراة المقاولون، ضم التشكيل الأساسي أربعة لاعبين شاركوا في تحقيق إنجاز الصعود لدوري الأضواء، وهم الحارس المتألق محمود ماهر وحسام حسن ومحمد عبدالرازق وعبدالرحمن سمانة، كما ضم التشكيل الأساسي محمد صابر قلب الدفاع القادم من فريق المصري بالسلوم ويوسف حسن وعبدالرحمن اللاهوني، الثنائي القادم من فريق بورتو السويس.

حسام حسن قائد بلدية المحلة

ودفع طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، بلاعبين انضما للفريق من القسم الثاني، وهما أحمد غنيم القادم من سبورتنج، والذي شارك في الدقيقة 19 بعد إصابة هشام صلاح وهاني الطامي القادم من المنصورة، الذي شارك في الدقيقة 71 بدلا من بلال السيد.

كانت أندية الدوري الممتاز قد قامت بالتعاقد مع لاعبين من القسم الثاني قبل بداية الموسم الحالي، حيث تعاقد الاتحاد السكندري مع هاني الطامي من المنصورة وأحمد غنيم لاعب سبورتنج وفارس عزت مدافع المجد السكندري.

هاني الطامي لاعب الاتحاد السكندري

وتعاقد سموحة مع حسام هريدي، لاعب النصر للتعدين، وقام سيراميكا كليوباترا بضم علاء يحيى "مارسيليو" من لافيينا وحسين حسني من بورتو السويس.

وتعاقد طلائع الجيش مع يسري وحيد وعمر طارق ثنائي الترسانة، وقام الداخلية بضم أنس شندي من منتخب السويس ومحمود حسونة لاعب النصر وعبد الرحمن رمضان لاعب المدينة المنورة.

ويضم بلدية المحلة أكبر عدد من لاعبي القسم الثاني منهم من صعد مع الفريق أمثال محمود ماهر وأحمد حسن وحسام حسن ومحمد عبدالرازق وعبدالرحمن سمانة وأحمد معاذ أو اللاعبين الذين انضموا للفريق في بداية الموسم، وهم إسلام مرزوق من إف سي زد، ويوسف حسن، ومحمد أشرف، وعبدالرحمن اللاهوني، من بورتو السويس وأحمد رضا من وادي دجلة ومحمد صابر من المصري السلوم.

وتعاقد الجونة مع ثلاثة لاعبين من القسم الثاني وهم حسن الحطاب وعبدالله هاشم عبادي من شبان قنا وأيمن موكا لاعب لافيينا.