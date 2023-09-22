الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على متهم يبيع "ريسيفرات" معدة لفك شفرات القنوات الفضائية بدار السلام

ارشيفية
ارشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدي على  حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك محل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص)، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي. 

 ضبط كتب تعليمية مطبوعة بدون تفويض  

من ناحية أخرى، نجحت الداخلية في ضبط 61 نسخة كتاب تعليمي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مدير دار نشر ومكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (61 نسخة كتاب تعليمي خارجي لسنوات ومواد دراسية مختلفة) للتعليم قبل الجامعي دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

 وبمواجهته أقر بأنه "المدير المسئول" وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة ‏جرائم حقوق الملكية الفكرية تحريات الإدارة العامة قطاع الشرطة المتخصصة

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