القباج والشريف يفتتحان معرض "فيمي هيلث بازار" للمنتجات اليدوية

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض "فيمي هيلث بازار" للمنتجات اليدوية، وذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية لتدشين حملة "رحلة الألف كيلو متر" بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وانطلقت حملة "رحلة الألف كيلو متر" اليوم من محافظة الإسكندرية ، ثم تنطلق منها إلى محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، بواقع يومين في كل محافظة، وأخيرًا تختتم فعالياتها يومي 5 و6 يناير من العام المقبل بمحافظة القاهرة.

معرض "فيمي هيلث بازار"

وتفقدت القباج والشريف أروقة معرض "فيمي هيلث بازار" وهو معرض للمنتجات اليدوية، حيث يضم صناعات مصرية ومنتجات متنوعة من ملابس تراثية وخوص وجلود وكروشيه واكسسورات، ويهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم المهتمة بدعم صحة وتنمية المرأة من خلال تدريب السيدات على ريادة الأعمال وتشجيعهن على عمل مشروعات لتمكينهن اقتصاديًا ، مشيدة كذلك ببازار فيمي هيلث وهو معرض لأشغال يدوية وصناعات مصرية ومنتجات متنوعة من ملابس تراثية وخوص وجلود وكروشيه واكسسوارات، داعية لتشجيع العارضات على الإبداع والتنافس للحصول على أعلى الترتيب على مستوى الوطن العربي، مؤكدة أن قصص السيدات الملهمات المنجزات كثيرة في وزارة التضامن الاجتماعي، لاسيما لصاحبات الأيدي الكريمة، الحافظات لتراث الأجداد من الغرزة السيناوية ونسيج أخميم الشهير وسجاد فوة، وموتيفات رسومات الصعيد والوادي الجديد ويوميات الفلاحات في دلتا مصر، وكلها يطرزنها بخيوط الأمل والحماس على أقمشة القطن المصري، ويعجنها طينا وخزفا، وينحتها رسوما وبيوتنا ووجوها من الخشب والحجر والنحاس، ثم يقمن بعرضها في معارض "ديارنا"، وتجوب محافظات مصر وتخرج إلى الكثير من الدول العربية والأوروبية، حاملة عرق وأحلام فتيات ونساء مكافحات.. فنانات.. ملهمات.





وأشارت القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي توثق قصص هؤلاء الفنانات، اللاتي أصبح الكثيرات منهن رائدات أعمال، يشغّلن معهن الكثير من الفتيات والنساء، في خطوط إنتاج وتسويق لمشاريعهن، هذه المشاريع التى أصبحت تحمل علامات تجارية لها بصمة خاصة في السوق المصري، بل والعربي، كما أن بعض رائدات الأعمال من محاربات السرطان، والكثيرات منهن لم يكن يعملن في هذه المجالات قبل الإصابة، لكنهن وجدن في العمل والانتاج الأمل والمقاومة، ووجدن في ألوان خيوط الكروشيه والأقمشة البهجة وتخطي الألم بالعمل والعطاء، والفرح بالانتاج.

الجدير بالذكر أن "رحلة الألف كيلو متر"تستهدف ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث سيتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات «الصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم » التي تم تجهيزها في تلك المحافظات، حيث سيتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وذلك من خلال ورش العمل ومؤتمر طبي.

أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.