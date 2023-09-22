أهالي الوادي الجديد: القضاء على الإرهاب مرحلة فارقة في عصر السيسي

أكد أحمد زكي زوام أحد أبناء محافظة الوادي الجديد، أن مصر نجحت في محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال وقت وقت قياسي.

وأضاف “زكي” أن محاربة الإرهاب أهم إنجاز قاده الرئيس السيسي في هذه المرحلة العصيبة التي كانت تمر بها البلاد، فسرعان ما أعاد الأمن والأمان والاستقرار للبلاد.

الرئيس استطاع تطوير التعليم والصحة

وأوضح “زوام” أن الرئيس استطاع في فترة زمنية قصيرة تطوير التعليم بشكل كبير، بعد بناء وتطوير المدارس الحكومية وإنشاء المدارس اليابانية والدولية بجميع محافظات الجمهورية، كما أنه أولى اهتمامًا بالقطاع الصحي من خلال المبادرات التي شهدها الجميع، مثل مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن الأمراض المزمنة وغير السارية، ومبادرة الكشف على طلاب المدارس من أمراض الأنيميا والتقزم وقصر القامة، ومبادرة الكشف عن أمراض الثدي بالنسبة للمرأة.

وأكد أن الرئيس السيسي استطاع النهوض والتوسع في قطاع الزراعة في جميع محافظات الجمهورية، خاصة في محافظة الوادي الجديد، من خلال المبادرات الكبيرة التي حققت تنمية حقيقية على أرض الواحات، وأبرزها مبادرة "ازرع نخلة"، حيث حققت المحافظة زراعة 4 ملايين نخلة، وجاري استكمال المشروع على أكمل وجه، ومبادرة إعادة إنتاج الحرير من الوادي الجديد بعد توقف دام لسنوات، وكذلك مبادرة زراعة النباتات الطبية والعطرية، ومبادرة زراعة المحاصيل غير التقليدية والإستراتيجية مثل القمح والذرة.

حياة كريمة غيرت حياة المواطنين للأفضل

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يسير في الاتجاه الصحيح من أجل حياة كريمة للمواطنين المصريين، فاستطاعت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تغيير حياة المواطنين بواحات الفرافرة بعد تطوير 28 قرية وتوسعة وإنشاء شبكة طرق عملاقة تربط المحافظة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء بنية تحتية من صرف صحي ومحطات تنقية المياه، وإنشاء وحدات إسعاف ومراكز شباب ووحدات صحية على أعلى مستوى، وكذلك مجمعات للمصالح الحكومية مؤمنة ومجمعات زراعية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة من خلال الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكداً أن مصر تنهض بسرعة الصاروخ في عهد الرئيس السيسي.