طفلة مسلسل "الكبير أوى".. صور زفاف ليلى عدنان تبهر رواد السوشيال

تصدرت الفنانة الشابة ليلى عدنان مؤشرات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، من قبل رواد هذه المواقع.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور عبر موقع "فيسبوك" لحفل زفاف الفنانة الشابة ليلى عدنان، لينصدم الجمهور من تحول شكلها السريع، خصوصاً أنه تعلق بها الجمهور وهي طفلة أثناء مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي".

وشاركت الفنانة الشابة ليلى عدنان في مسلسل "الكبير أوي"، بطولة الفنان أحمد مكي والفنانة دنيا سمير غانم، والفنان محمد شاهين، وكانت تلعب دور "سو" في إحدى حلقات المسلسل، وهي شخصية طفلة "متدلعة" ترفض عادات وتقاليد بلدها "المزاريطة"، ومن هنا تبدأ أحداث المسلسل بالعديد من المقالب بينها وبين "هدية" و"الكبير".

كيف تفاعل رواد السوشيال مع صور زفاف طفلة مسلسل "الكبير أوى" ليلى عدنان؟

صدم جمهور الفنانة الشابة ليلى عدنان من تغير شكلها عقب تداول صور حفل زفافها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بها "إنستجرام".

وقام رواد السوشيال ميديا بكتابة الكثير من التعليقات المختلفة التي كشفت صدمة الجمهور لسرعة تحول الطفلة إلى شابة جميلة وكبيرة، وجاءت كالتالي: "إزاي كبرت كده، دا احنا عجزنا أوي، الوقت بيجري بشكل مخيف".

الجدير بالذكر، احتفلت ليلى عدنان بحفل زفافها بحضور الأقارب والأصدقاء، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسيطرت مشاعر الفرحة والبهجة على الأجواء، ونالت الصور الخاصة بحفل الزفاف للفنانة ليلى عدنان إعجاب الكثير من عشاقها وعدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

من هى الفنانة الشابة ليلى عدنان؟

ليلى عدنان من مواليد 14 مارس عام 2000، ودخلت عالم الفن والسينما وهي صغيرة في السن، واشتهرت في دور "سو" بمسلسل "الكبير أوي"، ليتعرف عليها الجماهير بسبب إتقانها الدور بشكل مختلف، وخطفت ليلى عدنان قلوب الكثير من المشاهدين بسبب دمها الخفيف وأسلوبها في العمل مع ملامحها البريئة.

ومن ضمن الأعمال التي شاركت فيها ليلى عدنان، ومن خلالها خطفت بها قلوب الجماهير، فيلم "بنات العم" بطولة الفنان أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد، مع ظهورها في مسلسل "على كف عفريت" بطولة خالد الصاوي.