"الشعب الديمقراطى" يؤيد ترشح الرئيس السيسى: صنع معجزات فى كل ربوع الوطن

كشف خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أسباب ترشيح الحزب الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "الأرضية التي انطلقنا منها أرضية موضوعية نلمسها في جوانب حياتنا كافة".

وأضاف خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز": "نحن الآن نتعامل بشكل واضح في ظل عالم ليس به حدود يختفي، كل العالم أصبح قرية واحدة، والمواطن في أسوان يرى ما يراه مواطني كل المحافظات، ولا يخفى على أحد إنجازات تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

الرئيس السيسي أصر على استمرار مشروعات التنمية المستدامة

وتابع: "الكل شاف بعينه الطرق والكباري والبنية التحتية، والنهضة في الصعيد والتنمية في كل ربوع الوطن، ومشروع تبطين الترع، والسكك الحديدية اللي لأول مرة تدخل في سيناء".

وواصل: "القضاء على الإرهاب والتنمية التي حدثت في سيناء، لا تخفى على أحد، فلم يكن هناك فرصة لمصر إلا بعد القضاء على الإرهاب".

وأكد أن الرئيس السيسي استطاع أن يحقق معجزات بكل المقاييس، هناك في كل دول العالم تم استبدال التنمية المستدامة بالتنمية الضرورية، فلا يوجد في 75% من دول العالم التنمية المستدامة ولكن هو أصر عليها داخل بلاده، لافتًا إلى هناك دول قامت بالضغط على الرئيس السيسي لإيقاف مشروعات التنمية المستدامة التي تستهدف كل ربوع مصر، ولكن هذا لم يحدث.

واستطرد: "هناك ضغوطات كبيرة واجهتها الدولة المصرية وقادتها السياسية لإيقاف عدة مشروعات أبرزها "المونوريل، وميناء سيناء، وإنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع تبطين الترع وغيرها من المشروعات".